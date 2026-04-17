いま、各地でチェーン展開しているご当地で人気の回転寿司が続々と東京へ進出しています。鮮度抜群の寿司ネタを遠く離れた東京でも味わえるとあって、大人気になっています。【写真を見る】こんなの見たことない！？直径20cm超えのマグロが乗った寿司開店前に大行列！“東京初進出”の回転寿司店3月にオープンしたばかりの東京・大井町にある新施設「OIMACHI TRACKS」。その中にある“東京初進出”の回転寿司店に行ってみると