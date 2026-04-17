ミス東大のあさが、しんじとサウナデートで大はしゃぎ、スタイルの良さが際立つ水着姿で楽しむ様子が披露された。【映像】手錠をつけて…ミス東大美女が水浴びする姿4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同