大谷翔平（31=ドジャース）は、日本時間18日から敵地のクアーズ・フィールドで対ロッキーズ4連戦だ。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」クアーズ・フィールドは別名「投手の墓場」。標高1600mの高地にあり、気圧が低く、空気抵抗が少ないため打球がよく飛ぶ。海面と同じ高さの球場と比べると、打球の飛距離が9〜10％も伸びるというデータもあるほど。極めて打者に有利な球場ということももちろんあるう