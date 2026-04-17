３人組バンド「ＴＨＥＡＬＦＥＥ」が１７日、東京・有明の東京ガーデンシアターで通算公演回数３０００回目となる単独コンサートを行った。１９７４年８月２５日の初ステージから数えて１万８８６４日（５２年）。日本のバンドとしては前人未到、歴代１位の燦然（さんぜん）と輝く大記録を迎えた。この日７２歳の誕生日を迎えた高見沢俊彦が「いろいろと重なり、今日が何とライブ３０００本です！」と伝えると、満員の６２０