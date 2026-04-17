タレントの稲村亜美が１７日までにＳＮＳを更新。思い出ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「いつぞやの弾丸韓国」とつづり、プライベートの思い出ショットをアップした。稲村はタンクトップにカーディガンを合わせたコーデで、肩を出し、上目使いをするショットやドリンク片手にポーズを取るショットなどをアップした。投稿は終始、稲村の自然体の姿で韓国旅行を楽しむ様子が公開された。この投稿に「こん