◇パ・リーグ日本ハム3−5ロッテ（2026年3月17日エスコンF）日本ハムの新庄剛志監督（54）は、試合には敗れたが、新人を祝福した。この日、ドラフト3位・大塚瑠晏内野手が、プロ1軍初昇格で、いきなり「1番・二塁」で初先発。初回初打席の「初スイング」で右翼線二塁打をマークした。指揮官は「大塚君、おめでとうございます。ご家族のみなさんもおめでとうございます。大したもんですよね。最初の打席で変化球をあそ