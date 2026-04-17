17日、東京都江戸川区にある元モーニング娘。のメンバーでタレントのゴマキこと後藤真希の実家で火災が発生したことが報じられた。 報道によると、後藤の実家は17日未明に火災が発生。自宅3階の窓が大破しており、消防署が駆け付けた際には煙が上がっていたという。 なお後藤本人はこの家には住んでおらず、住んでいた親族も避難済みで無事だという。ネットでは無事の報道に安堵（あんど）の声が上がったが、一部