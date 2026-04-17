11回楽天2死三塁、村林が左前にサヨナラ打を放つ＝楽天モバイルパーク楽天が今季初のサヨナラ勝ち。0―0の延長十一回2死三塁から、村林が左前適時打を放った。先発の藤井は速球と変化球をうまく織り交ぜ、6回無失点。7番手の加治屋が2勝目。ロッテは力投の種市を援護できなかった。