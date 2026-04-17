巨人８―２ヤクルト（セ・リーグ＝１７日）――１２安打の巨人が３連勝。一回に増田陸が２点適時打、三回にはキャベッジが２点二塁打を放った。ウィットリーは来日初勝利。ヤクルトの連勝は４で止まった。◇ＤｅＮＡ５―１広島（セ・リーグ＝１７日）――ＤｅＮＡは六回、牧、佐野の連続適時打で３点を勝ち越し。平良からの継投も危なげなく、昨季からの広島戦の連勝を６に伸ばした。広島は救援陣が打ち込まれた。◇阪神２―