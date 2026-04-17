THE ALFEEが17日、東京ガーデンシアターで通算3000本目となるコンサートを開催した。日本のロックバンドでは前人未到の記録で、メモリアルな一夜を6200人のファンと祝った。1974年（昭49）8月25日の初コンサートから約52年。デビュー以来一度も活動を止めることなくステージに立ち続け、金字塔を打ち立てた。この日は昨年リリースの74枚目シングル「HEART OF RAINBOW」で幕を開け、ヒット曲「星空のディスタンス」など全18曲を披露