◇プロ野球パ・リーグ 楽天 1x-0 ロッテ(17日、楽天モバイルパーク)楽天とのカード初戦に挑んだロッテ。延長11回にもつれる熱戦のすえ、楽天にサヨナラ負けを喫しました。この日の先発マウンドにあがったのは、これが今季初先発となった種市篤暉投手。ランナーを背負う場面もあるも、決定打を許さず7回無失点に抑えます。それでもロッテ打線は対する楽天の先発・藤井聖投手の前に、6回を無得点に封じられ、その後も得点があげられ