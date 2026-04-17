THE ALFEEが17日、東京ガーデンシアターで通算3000本目となるコンサートを開催した。日本のロックバンドでは前人未到の記録で、メモリアルな一夜を6200人のファンと祝った。53年間変わらないサウンドで、3000度目のステージを彩った。昨年リリースの74枚目シングル「HEART OF RAINBOW」で幕を開け、ヒット曲「星空のディスタンス」などを披露。衰えを一切感じさせない軽やかで鮮やかなサウンドと突き抜けるようなハイトーンボイス