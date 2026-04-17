◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）阪神が７回に森下の勝ち越しソロで競り勝ったが、直前の中日の拙攻でゲームの流れは傾いた。７回１死で木下が内野安打で出塁した際に代走を送り、田中に送りバントをさせるべきだった。代走を出さず、田中をそのまま打たせて２死一塁から代打・大島で空振り三振だったが、代打の人選もどうだったのか。二塁に走者が進んでいれば大島で良かったが、一塁なら長打を打てる打