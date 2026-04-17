お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一が１７日に自身のＳＮＳを更新。海原ともこからもらったものを公開した。インスタグラムで「なんでゴリラ用やねん！笑」と投稿。「こっすーのマスクいつも小さいから！！ってともこさんがくれた」と書いてともこからもらったマスクの写真をアップ。マスクの箱にスーツを着たゴリラが写っていた。この投稿には海原ともこも反応し、「本当にいつもちっちゃかったから…」と説明。