お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」の公式ＳＮＳが１７日までにＳＮＳを更新。仲良し芸人とのショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「くままに会えたよくままに会えたよ生くままは噂通りかなり屈強だったビックハーーーグ」とつづり、最後は「＃くまま＃くままは屈強＃ヨネダ２０００＃ガンバレルーヤ」のハッシュタグで投稿を締め、集合写真をアップ。お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス、お笑