◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）巨人が８得点を奪い、今季初の３連勝を飾った。初回に４点を先制。その裏の守備で先発・ウィットリーは先頭・長岡に右前打を許した。続くサンタナの痛烈な打球は二遊間へ。やや二塁ベース寄りに守っていた二塁・浦田は捕球すると体勢を崩しながら遊撃・泉口へ送球した。泉口は一塁へ転送し、４―６―３の併殺が完成した。助っ人右腕もガッツポーズを見せた好守。初