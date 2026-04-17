◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）流れを引き寄せる。先発のウォルターズが崩れてビハインドが７点に広がった３回、なお２死二、三塁。ヤクルト・丸山翔大投手の今季初登板が巡ってきた。「結構、今年逆転してるのを見てるんで、ゼロに抑えていればいい流れがチームに来るかなと思って投げました」。１９４センチの長身から投げ下ろす最速１５０キロのを軸に打者７人から５奪三振。「しっかりバッターと