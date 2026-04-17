「ヤクルト２−８巨人」（１７日、神宮球場）巨人が３連勝。新外国人のウィットリーが７回２安打無失点、９奪三振の快投を見せて来日初勝利を挙げた。いきなり４点の援護をプレゼントされた中での立ち上がりだった。２安打を許すも無失点で切り抜けると、二回からは快音一つ許さない圧巻の投球で「０」を刻んでいった。初めてのヒーローインタビューでは「味方が早い段階で点を取ってくれたので、自信を持って投げることがで