引退を発表したミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演。「とんねるず」の木梨憲武が「ＳｎｏｗＭａｎを連れ回すバスツアー」企画に参加。移動のバスの中で「ケンカをすることは？」と聞かれた木原は「大きなケンカはしない