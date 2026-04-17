俳優の鈴木亮平が１７日までにＳＮＳを更新。メガネ姿が話題になっている。自身のインスタグラムに「ＬａｓＶｅｇａｓ，ａｗｈｉｌｅｂａｃｋ．いつかのラスベガス」と記し、ラスベガス滞在時の思い出ショットを投稿。鈴木はメガネが姿を披露し、ショーを楽しむ様子などをアップした。また、この投稿の３日前にはケニアでの写真を公開しており、ファンに思い出の写真を届けている。この投稿に「メガネ姿が妙に色気