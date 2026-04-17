秋田地検は１７日、国家公務員宿舎の共益費約２８０万円を横領し、海外のオンラインカジノで賭博をしたとして、新潟簡易裁判所の森本暁史判事（５２）（新潟市）を業務上横領や常習賭博などの罪で在宅起訴した。地検は認否を明らかにしていない。起訴状などによると、２０２２年３月から秋田県内の簡裁に勤務していた森本容疑者は、当時住んでいた同県横手市の公務員宿舎の住人でつくる管理組合の銀行口座に預け入れられていた