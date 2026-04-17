◇パ・リーグロッテ0―1楽天（2026年4月17日楽天モバイル最強パーク）ロッテがサヨナラ負けで最下位に転落した。0―0の延長11回、2死三塁から5番手の坂本が村林に左前に痛恨の一打を許した。3月の第6回WBCで本職ではない中継ぎを任されていたこともあり、2軍で先発調整していた種市が満を持して昇格。今季初登板から本領発揮し、7回5安打無失点の快投を見せた。ただ、打線が楽天投手陣を最後まで攻略できず。7回2死