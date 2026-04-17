歌手の西川貴教（55）が、17日放送のTOKYOFM「誰も聞いてないから大丈夫」（後0・30）にゲスト出演し、飲酒について語った。「ロングバケーション」「愛していると言ってくれ」などで知られる脚本家・北川悦吏子さんがパーソナリティーを務める番組。西川は北川さんが手掛け、00年に放送された大人気ドラマ「ビューティフルライフ」に出演しており、その後の交流がある。北川さんは西川と飲んだ際の一言を覚えているという