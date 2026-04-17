◇パ・リーグ西武5―3日本ハム（2026年4月17日エスコンF）オフにDeNAからFA加入の桑原将志が勝利の立役者となった。初回。先頭打者で打席に入ると、北山の初球をフルスイング。左中間を破る三塁打で出塁すると、続く源田の右犠飛で先制のホームを踏んだ。チームは前日まで3連敗。「なんとか今日は勝つという気持ちで全員で臨んでいた。チームを勇気づけたい、と。いい結果になって良かった」とホッとした表情で振り返