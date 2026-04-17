羽田空港で2024年1月、日本航空と海上保安庁の航空機が衝突した事故で、日本航空の機内に設置されていた拡声器では伝達範囲が不十分だったことが、運輸安全委員会の調査で分かりました。国土交通省は、非常脱出の呼びかけなどのため、より高出力の拡声器の搭載に努めることなどを、航空会社や航空機メーカーに要請しました。運輸安全委員会によりますと、事故当時、日本航空の機内には乗客367人が乗っていて、機内放送システムは作