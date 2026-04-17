◇プロ野球パ・リーグ 楽天 1x-0 ロッテ(17日、楽天モバイルパーク)楽天とロッテの初戦は延長11回にもつれる熱戦のすえ、楽天が勝利しました。この日は両先発陣の好投で幕開け。楽天の先発・藤井聖投手は6回無失点、ロッテの先発・種市篤暉投手は7回無失点としてマウンドを降ります。その後も両リリーフ陣が好投でつなぎ、得点があげられない中で延長11回に突入しました。11回のマウンドにあがったのはロッテの5番手・坂本光士郎投