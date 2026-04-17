◇セ・リーグヤクルト2―8巨人（2026年4月17日神宮）ヤクルト高卒2年目のモイセエフ・ニキータ外野手（19）が、7回2死で代打でプロ初出場。「初めての打席だったんで、緊張しました」としながらも、3ボールから151キロの直球を2球続けてフルスイングするなど、思い切りの良さを見せた。フルカウントから内角の150キロを見極め、四球。「積極的に行けたことは良かった。フォアボール取れたことは良かったので、次につなが