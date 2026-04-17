アイドルグループ「アンジュルム」元メンバーでアーティストの和田彩花さん（31）が台湾で結婚したことをインスタグラムで17日、明らかにした。相手は台湾出身の33歳で、和田さんは「パートナーの性別は明らかにしない」としている。