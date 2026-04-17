熊本地震から10年。熊本で地震を経験したタレントのスザンヌさん（39）。故郷を盛り上げたいと始めた新たな取り組みを取材しました。熊本県出身のスザンヌさんは、2015年に長男とともに熊本県に戻り、現在は熊本市内にある旅館を経営しています。取材したこの日は、タイからの旅行客の姿がありました。スザンヌさんといえば、明るいキャラクターで親しまれ、バラエティー番組などで活躍。熊本を拠点に活動を始めたその翌年、熊本地