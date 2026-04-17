日本高校野球連盟（日本高野連）は１７日、今夏の第１０８回全国高校野球選手権大会で、女性５人を審判員に起用することを決めた。春夏の甲子園大会で女性が審判員を務めるのは初めてとなる。日本高野連によると、２０２４年４月の全国審判講習会に女性が初めて参加。実地研修などで女性審判員の育成を進めており、今回の起用はその一環となる。地方大会では女性が審判員を務めた例があるという。春夏の甲子園大会の女性の参