◇セ・リーグ巨人8―2ヤクルト（2026年4月17日神宮）巨人の助っ人コンビが打線をけん引した。2試合連続本塁打を含む2安打1打点の4番・ダルベック内野手は「さらに精度を今後も高めていきたいと思います」と振り返った。ダルベックは初回1死一、二塁から右前打を放って好機を拡大。9回の第5打席では先頭で荘司のチェンジアップをフルスイング。打った瞬間に本塁打を確信した。開幕から好調を維持する2番・キャベッジは1