WHO＝世界保健機関は16日、中東情勢についての報告書を公表し、「危機は燃料価格の高騰から、医療体制を含む社会機能の混乱へと移行している」と警告しました。報告書によりますと、15日時点でイランでは避難民がおよそ320万人、負傷者は3万2314人、死者は2362人に上っています。レバノンでも、避難民がおよそ105万人、負傷者は6921人、死者は2124人となっています。また、イラクでは死者109人、負傷者300人、イスラエルでは死者26