陝西省西安市は2025年に「唐詩の都」を打ち出すことを目標に掲げ、約3年間で唐詩文化と市民生活および文化、商業、観光発展との融合を推進し、唐詩にちなんだ自然観光ルートを作り上げ、「唐詩の都」という文化ブランドの構築を目指している。新華網が伝えた。唐詩は西安の多くの史跡、観光名所、街角の随所で実際に見て、感じられる風景となっている。1000年前の詩のフレーズが都市の中に刻み込まれ、市民生活に溶け込むようにな