「日本ハム３−５西武」（１７日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転負けで今季２度目の３連敗。借金２となった。前日に１試合５失策を記録したチーム。この日は１２球団最多の６失策の清宮幸、同２位で５失策の郡司をスタメンから外して試合に臨んだ。１点を追う初回、１軍初昇格で１番に入ったドラフト３位・大塚のプロ初打席初安打となる右翼線二塁打を足がかりに、レイエスの中犠飛で同点。さらに水谷の中犠飛で勝ち越