元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が17日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアカラーを披露し、注目を集めている。「ピンクを入れてみました！」と新ヘアカラーを披露。自撮り写真を複数枚公開し、「色落ちもたのしみ」とつづった。ストーリーズでも投稿を紹介し、「髪色変えました」とコメントした。フォロワーからは「いい色」「めっちゃ似合ってる」「可愛いすぎる〜」「ステキ」「結局森香澄最強」など