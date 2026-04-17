バレーボールの大同生命SVリーグは17日、東京・有明コロシアムで男子レギュラーシーズン（RS）の1試合が行われ、首位サントリーが東京GBに3―0で快勝し、39勝4敗でRS優勝を決めた。東京GBは21勝22敗。