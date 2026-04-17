【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は17日の記者会見で、海上自衛隊の護衛艦による台湾海峡航行について「中国の主権と安全に対する重大な脅威だ」と反発した。「日本の一部の人たちが台湾海峡への武力介入を企てていることが改めて露呈した」と主張した。中国軍で台湾方面を管轄する東部戦区も海自艦の台湾海峡通過を発表した。「台湾独立勢力に誤ったシグナルを送った」と批判し、中国軍が全行程にわたり監視や警戒を