ソフトバンク戦に先発したオリックス・高島＝みずほペイペイドームオリックスが18安打で今季初の4連勝。一回に宗の先頭打者本塁打などで2点を先制し、二回は太田の3ランなど5得点で突き放した。高島は6回2失点で今季初勝利。ソフトバンクの徐若熙は制球が乱れて、1回2/3を7失点。