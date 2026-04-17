◇パ・リーグ西武5−3日本ハム（2026年4月17日エスコンF）西武の源田壮亮内野手（33）が安定の「美技」でチームを救い連敗を3で止めた。ロッテが敗れ、チームは最下位を脱出した。5−3の8回1死満塁の守備。打者レイエスとあり長打逆転につながるピンチで、助っ人が遊撃前に転がしたゴロを前進して捕球。そして、体を反転させながら二塁ベースに入った二塁手滝沢に「バックグラブトス」を見せ、併殺を完成させた。体を