人工知能（ＡＩ）政策を担当する小野田経済安全保障相は１７日の記者会見で、熊本地震発生から１０年となるのに関連し、災害時のデマなど偽情報の拡散が「ＡＩ技術の進歩でより容易に行われるリスク」があると述べ、注意を呼びかけた。政府がＡＩ開発事業者に対策を求めているとした上で、「国民が適切なリテラシーを持って行動することが重要だ。大規模災害時には、政府や自治体、報道機関の情報を確認するよう意識してほしい