「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）阪神は逆転勝ちで連敗を２で止めた。首位・ヤクルトが敗れたため、０・５差に迫った。劣勢の展開を跳ね返した。０−１の六回、先頭の佐藤輝が左中間への三塁打でチャンスメーク。続く大山が左前に適時打を放ち、ここまで抑えられていた柳からようやく１点をもぎ取った。試合を決めたのはキングの一発だった。１−１と同点の七回、森下が根尾の直球を捉え、左翼席へ勝ち越しの７号