◆パ・リーグ楽天１Ｘ―０ロッテ＝延長１１回＝（１７日・楽天モバイル最強）楽天が劇的なサヨナラ勝ちでロッテを下し、ソフトバンク、オリックスに次いで１０勝に到達した。試合は楽天先発・藤井とロッテ先発・種市による投手戦に。両軍無得点が続き、藤井は６回２安打無失点、ＷＢＣにも出場した種市は７回５安打無失点と快投した。両軍のリリーフ陣も無失点でつなぎ、試合は延長戦へ。０−０で迎えた延長１１回２死三塁