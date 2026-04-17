引退を発表したミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日放送のＴＢＳ系３時間特番「それＳｎｏｗＭａｎにやらせて下さいＳＰ」（金曜・この日は午後７時）に出演した。「とんねるず」の木梨憲武が「ＳｎｏｗＭａｎを連れ回すバスツアー」企画でバラエティー番組初出演を果たした「りくりゅう」の２人。移動のバスの中でスタッフ