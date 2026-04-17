◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神２―１中日（１７日・甲子園）中日は阪神に逆転負けを喫し、４勝１３敗で今季ワーストの借金９となった。歴代優勝チームで最多の借金は、０７年の日本ハムが背負った８。過去、両リーグで借金９以上を背負って頂点に立ったチームはなく、データ上ではあるが、優勝確率は０％となった。◇過去に借金７以上から優勝したチーム借金チーム年８日本ハム（０７年）７西鉄（６３年）〃中