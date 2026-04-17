◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１７日・神宮）大城卓三捕手（３３）が初回の押し出し四球に３安打と活躍。フル出場でウィットリーを初勝利に導いた。スポーツ報知評論家の宮本和知氏は岸田、山瀬との正捕手争いの中、１カードに１度は大城のスタメン起用を期待した。＊＊＊＊＊＊＊大城は２安打目、３安打目が逆方向と、無理をして打ちにいっていないのがいい。３回先頭の２打席目の右安打は初球から