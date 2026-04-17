◇明治安田J2・J3百年構想リーグFC大阪0―1愛媛（2026年4月17日東大阪市花園ラグビー場）FC大阪はホームで愛媛に競り負け、5連敗となった。前半6分にセットプレーの流れからオウンゴール。ハーフタイムを経てシュート0本に終わった前半から立て直すことができたが、DF堤奏一郎やMF木匠貴大らが決定機を決めきれず、1点が遠かった。6試合連続複数ゴールがなく、18日の10位・奈良と9位・今治の結果次第では西地区Aの