【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第11節】(花園)FC大阪 0-1(前半0-1)愛媛<得点者>[愛]オウンゴール(7分)<警告>[F]堤奏一郎(45分)、増田隼司(56分)[愛]山口太陽(73分)観衆:1,978人主審:大坪博和