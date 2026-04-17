ポルシェ・テニス・グランプリ 大会期間：2026年4月14日～2026年4月19日 開催地：ドイツ シュトゥットガルト コート：クレー（赤土/室内） 結果：[リンダ ノスコワ] 0 - 2 [エリナ スビトリナ] 試合の詳細データはこちら≫ ポルシェ・テニス・グランプリ第5日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、女子シングルス準々決勝で、リンダ ノスコワと第4シードのエリナ スビトリナが対戦した。