「ソフトバンク４−１３オリックス」（１７日、みずほペイペイドーム）オリックスが敵地で大勝。４連勝で首位に並んだ。初回に宗の先頭打者弾、太田の適時打で２点を先制すると、続く二回には中川の適時打、太田の２号３ランなどで一挙５点。序盤で大きなリードを奪った。五回に２点を追加すると、八回には紅林の２号ソロ、渡部のプロ初本塁打となる２ランで試合を決定づけた。先発の高島は６回６安打２失点で今季初勝利を