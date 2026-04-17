「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）中日が痛恨の逆転負けで借金９となった。初回に１点を先制し、五回までは柳が無失点の力投。だが、流れが変わったのは六回だった。先頭佐藤輝の左中間への飛球を追った中堅手・花田と左翼手・細川が交錯。細川は落下地点に入っていたがボールがこぼれ、転々とする間に三塁打となった。続く大山の適時打で追いつかれた。さらに同点の七回には２番手・根尾が森下に痛恨の決勝ソロ被